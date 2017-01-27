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Плейлист радио «Мира Белогорья»

китайская живопись

Уроки рисования: китайская живопись

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Видео
27/01/2017 17:49
Продолжаем путешествовать по миру вместе с художниками в цикле программ «Уроки рисования». На этот раз отправляемся на Восток. В очередном мастер-классе создаем акварельный этюд по канонам китайской живописи.
 
интернет в кафе

Можно ли раздавать Wi-Fi в кафе всем подряд. Без регистрации и СМС

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Статья
27/01/2017 16:26
По закону нельзя пользоваться интернетом в публичных местах, не авторизовавшись. Но в Белгороде немало открытых Wi-Fi-точек. Зачем нужна идентификация и что грозит за свободную раздачу интернета?
 
приоритет на круговом перекрестке

Властелин кольца: приоритет на круговом перекрестке

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Видео
27/01/2017 11:29
В Белгороде перекрестки с круговым движением занимают особое место – уж так их много на дорогах. Что важно знать о них каждому водителю? Учимся правильно маневрировать на кольце в нашем проекте «Тебе водить».
 
Фото: vk.com/your_time31

Афиша Белгорода и области на 28–29 января

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Статья
27/01/2017 11:07
Что из событийного меню вы выберете на этот раз? На первое предлагаем волейбол и автомногоборье, вокальные конкурсы и «Танцы народов мира» – на второе, а в качестве десерта – квартет свежайших выставок.
 
WorldSkills Russia логотип

Дело мастера боится. Белгород примет WorldSkills Russia

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Видео
27/01/2017 09:22
Белгородцы примут участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» – WorldSkills Russia. По каким направлениям они будут соревноваться и в чем особенность проведения таких состязаний в области?
 
Звездные войны

#TopproСев. Вселенная «Звездных войн»

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Видео
26/01/2017 17:49
Мы снова можем наблюдать Дарта Вейдера не только на улицах Белгорода, но и на экранах. Disney продолжает вести летопись космической саги «Звездные войны». И мы не могли обойти этот факт стороной в нашем #TopproСеве.
 
Виктор Гюго «Отверженные» обложка книги

Роман-урок. «Отверженные» В. Гюго

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26/01/2017 16:59
Роман-урок, роман-эпопея, один из самых великих романов XIX века – как только не называют «Отверженных» Гюго. И неслучайно: в книге представлена блистательная картина французского общества начала позапрошлого столетия.
 
тарт Лазанья

Кулинарная копилка: открытый пирог «Лазанья»

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Видео
26/01/2017 16:21
Сытно, вкусно и необычно. Если классической лазаньей ваших гостей уже не удивить, угостите их одноименным тартом. Готовить его еще проще, а подавать на стол гораздо удобнее. Делимся видеорецептом от нашего шеф-повара.
 
Красноярск

«Там был Саша». Виды Красноярска

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Видео
26/01/2017 10:36
Продолжаем «осваивать Сибирь» вместе с Александром Кобылкиным. Следующая точка на карте – Красноярск. Чем интересен этот город, что здесь стоит посмотреть туристу и какой местный напиток стоит попробовать?
 
декоративная ваза

Крученое искусство: декорируем вазу

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Видео
25/01/2017 18:11
В очередном выпуске программы «Ручная работа» – мастер-класс по изготовлению декоративной вазы. Модный предмет интерьера мы будем делать из старых журналов в технике кручения – близкой родственнице квиллинга.
 
бадминтон

Игра родом из Индии: бадминтон

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Видео
25/01/2017 15:15
Две ракетки и воланчик – вот и весь инвентарь, необходимый для игры в бадминтон. Так ли прост этот вид спорта на самом деле? Почему он так называется? И какие версии этой игры существуют?
 
Виктор Иванчихин

В мастерской художника. Виктор Иванчихин

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Статья
25/01/2017 14:11
Однажды испытав удовольствие от творчества, потом трудно от этого отказаться. И история художника Виктора Иванчихина это подтверждает. Как удалось бывшему чиновнику, архитектору и инженеру стать еще и акварелистом?
 
награды Белгородской области

Грамота, благодарность или медаль. Как получить областную награду

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Инфографика
25/01/2017 13:26
В области предусмотрена система чествования лучших предприятий и работников. Условно ее можно разделить на 2 этапа: первый – поощрения главы региона, второй – награды Белгородской области.
 
           

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