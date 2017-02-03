Картина дня
- За десять лет в газификацию Белгородской области «Газпром» вложил 1,5 млрд рублей
- Александр Верзун покинул пост главы администрации Грайворонского района
- В области снизилось количество краж и грабежей, но выросло число преступлений в отношении детей
- Количество преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних, в регионе сократилось на 20 %
- На Белгородскую область надвигаются снегопады
Радио Мира Белогорья
«Служу Отечеству!». Концерт памяти Валерия Халилова
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- 03/02/2017 13:27
В Белгородской государственной филармонии 5 февраля пройдет концерт «Служу Отечеству!». Он посвящен памяти народного артиста РФ, генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Вход свободный.
Афиша Белгорода и области на 4–5 февраля
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- 03/02/2017 11:13
Кого назвали главными «Лицами эпохи», о чем мечтают «Три девушки в голубом» и «Отчего на душе веселье»? Ответы на эти и другие нестандартные вопросы – в первой февральской афише от «Мира Белогорья».
«Здесь была Даша». Библиотека А. Лиханова
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- 03/02/2017 11:09
Место, где встречаются книги и дети, где каждый может стать героем увлекательной истории и отправиться в сказочное путешествие. Вспоминаем, как раньше развлекала своих маленьких гостей детская библиотека А. Лиханова.
Спорт для аристократов. Сквош
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- 02/02/2017 16:35
Сквош – игровой вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении. В России он только начинает развиваться, но участник «Мира Белогорья – Лайф» Михаил Перетокин берется на практике рассказать основные тонкости игры.
Забытые идолы. «Американские боги» Н. Геймана
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- 02/02/2017 16:22
Мир мифов и легенд в современной интерпретации. Один и Локи, Анубис и Гор – эти боги уже давно забыты. И все же они продолжают жить среди нас. Но что случится, если забытые божества решат вернуть себе былое могущество?
Почему качественная говядина не может быть дешевой
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- 02/02/2017 11:29
Мясное скотоводство – нетипичное направление не только для Белгородской области, но и для России в целом. Почему производством говядины мало кто занимается и с какими трудностями сталкиваются фермеры?
Вопрос приоритетов. Когда уступать дорогу маршруткам
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- 02/02/2017 11:01
Какими привилегиями могут воспользоваться водители маршрутных транспортных средств? Когда стоит уступить им дорогу, а когда можно свободно проезжать? И какие простые правила должен знать каждый автовладелец?
Дизайнерский подход: делаем текстильную брошь
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- 01/02/2017 17:26
Лоскутки ткани, джинсовая нить, клей, немного времени и усидчивости – все это вам потребуется, чтобы сделать необычный аксессуар. На этот раз в программе «Ручная работа» – мастер-класс по изготовлению текстильной броши.
«Там был Саша». Достопримечательности Читы
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- 01/02/2017 16:43
Место ссылки декабристов, столица Забайкальского края. Чита – один из самых удивительных сибирских городов с богатой историей и красивой природой. Что стоит посмотреть в этом городе каждому путешественнику?
В мастерской художника. Геннадий Кудрявцев
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- 01/02/2017 14:52
Перед тем, как переехать в Белгород, художник Геннадий Кудрявцев собрал по крупицам историю разных уголков нашей страны. Эту историю нам расскажут его изобразительные работы. Отправляемся в мастерскую Геннадия Андреевича.
Защита прав потребителей: что изменилось с 2017 года
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- 31/01/2017 17:53
С нового года в стране изменился порядок жалоб на нарушения прав потребителей. Выясняем, что изменилось, как теперь жаловаться и чем чаще всего недовольны белгородцы.
С белгородского на русский. Лыштвы и запиркы
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- 31/01/2017 12:04
Окнам в русской избе отводилась особая роль. С этим архитектурным элементом связаны многие приметы и суеверия. А в селах нашей области старожилы еще могут рассказать, что такое оконные лыштвы и для чего нужны запиркы.
Дело техники. Как быстро очистить участок от снега
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- 30/01/2017 19:58
Уборка снега – работа, которая под силу далеко не каждому, особенно в морозы. Поэтому без помощников в этом деле не обойтись. Как быстро привести в порядок свой двор после снегопада? И какую технику для этого выбрать?