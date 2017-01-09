Радио Мира Белогорья

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Плейлист радио «Мира Белогорья»

лазерная шлифовка кожи

Технологии красоты: новые методики омоложения

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Видео
09/01/2017 17:29
Оставаться молодой не только в душе и быть привлекательной в любом возрасте – это более чем возможно. Среди множества косметологических процедур по омоложению специалисты рекомендуют фракционную лазерную шлифовку кожи.
 
деньги

Бесплатный сыр: почему играть на бинарных опционах невыгодно

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Видео
09/01/2017 16:29
Бинарные опционы – один из самых популярных и… малопонятных терминов, которые часто встречаются в Интернете. Быстрый способ заработка или очередной развод – что такое бинарные опционы на самом деле?
 
просмотры на YouTube

«Мир Белогорья» на YouTube: 10 000 000 просмотров

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Видео
09/01/2017 13:47
Новый год – новые рекорды! Более 10 миллионов – именно столько просмотров теперь у нашего канала на YouTube. В нашей видеоподборке – самые популярные сюжеты, благодаря которым «Мир Белогорья» превысил эту планку.
 
губернатор Евгений Савченко

Новогоднее обращение губернатора Евгения Савченко

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Видео
30/12/2016 16:20
Губернатор Евгений Савченко обратился к белгородцам в предпраздничные дни, подведя итоги уходящего года. Глава региона отметил основные достижения в 2016-м и поздравил жителей области с наступающим Новым годом и Рождеством.
 
рецепт оливье

Пять рецептов оливье

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Статья
30/12/2016 13:40
Думаете, что все знаете о традиционном блюде новогоднего стола – салате оливье? Попробуем вас удивить. Предлагаем пять рецептов: от всем привычного варианта до кулинарного шедевра Джейми Оливера!
 
Дед Мороз и Снегурочка

День год кормит. Сколько зарабатывает Дед Мороз

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Статья
30/12/2016 13:00
Кто-то празднует, а кто-то… создает праздник. Новогоднее время – самое прибыльное для аниматоров. Сколько может заработать Снегурочка в новогодние праздники и что нужно сделать Деду Морозу, чтобы в него поверили?
 
новогодняя детективная история

Новогодний детектив. Спецвыпуск «МБ-Лайф»

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30/12/2016 11:34
Эта необычная история произошла в канун Нового года. На одной белгородской телерадиокомпании несколько молодых журналистов собрались отметить самый волшебный праздник в году. Но это оказалось не так просто…
 
рисунок вечернего новогоднего Белгорода

Город-сказка, город-мечта. Рисуем новогодний Белгород

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Видео
30/12/2016 10:33
Что делает город праздничным? Конечно, иллюминация. Давайте пройдемся по вечернему Белгороду и посмотрим, какими яркими огнями он раскрашен. А перенести увиденное на холст поможет Маргарита Скорбач.
 
свадебная фотография семьи Аноприенко

Свадьба под бой курантов

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Статья
30/12/2016 10:13
У каждого свои традиции: кто-то 31 декабря ходит в баню, а кто-то в этот день женится и после ежегодно отмечает очередную годовщину совместной жизни. Как, например, белгородская семья Аноприенко.
 
Новый год в Белгороде

Афиша Белгорода и области на новогодние праздники

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Статья
30/12/2016 10:05
Финишируя, 2016-й оставляет массу памятных моментов. Многие из них, уверены, случались с вами именно в выходные, которые вы планировали вместе с нами. Значит, стоит продолжать! Что же припасли эти праздники?
 
Соборная площадь

Виртуальная экскурсия по новогодней Соборной площади

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Инфографика
30/12/2016 09:43
В этом году новогоднее оформление Белгорода отличается от предыдущего. Особенно преобразилась Соборная площадь. Увидеть новую 35-метровую елку, необычные арт-объекты и рождественскую ярмарку можно на нашей панораме.
 
Очки виртуальной реальности

Панорамы для VR-очков. Белгородские музеи

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Статья
29/12/2016 12:22
 В этом году редакция нашего сайта сделала для вас несколько виртуальных туров по белгородским музеям. Мы пошли дальше и представляем 3D-туры, сделанные специально для набирающих популярность очков виртуальной реальности.
 
открытка-шоколадница

Шоколад в футляре. Как сделать открытку с секретом

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Видео
29/12/2016 11:35
Приближается самый сказочный праздник, в канун которого принято дарить подарки. Даже самый простой презент может быть преподнесен оригинально и празднично. Показываем, как сделать необычную открытку-шоколадницу.
 
           

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