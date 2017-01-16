Сложить инвентарь в балаган. Если вы думаете, что это бессмыслица, то ошибаетесь. Старожилов белгородских сел эта фраза бы нисколько не удивила, ведь в балаган можно положить даже выйце и тырпуг. Но обо всем по порядку.