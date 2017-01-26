Картина дня
- Телеканал «Мир Белогорья» соберет народный видеоархив Белгородской области
- За 11 месяцев 2016 года рождаемость в Старооскольском округе выросла на 2,4 %
- В регионе приступили к созданию тетради школьника Белгородской области
- За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ в регионе заболели почти 9,8 тыс. белгородцев
- В Красногвардейском районе вышла в свет летопись населенных пунктов
Опрос
Имеете ли вы негативный опыт общения с коллекторами?
Радио Мира Белогорья
«Там был Саша». Виды Красноярска
- Подробности
- Видео
- 26/01/2017 10:36
Продолжаем «осваивать Сибирь» вместе с Александром Кобылкиным. Следующая точка на карте – Красноярск. Чем интересен этот город, что здесь стоит посмотреть туристу и какой местный напиток стоит попробовать?
Крученое искусство: декорируем вазу
- Подробности
- Видео
- 25/01/2017 18:11
В очередном выпуске программы «Ручная работа» – мастер-класс по изготовлению декоративной вазы. Модный предмет интерьера мы будем делать из старых журналов в технике кручения – близкой родственнице квиллинга.
Игра родом из Индии: бадминтон
- Подробности
- Видео
- 25/01/2017 15:15
Две ракетки и воланчик – вот и весь инвентарь, необходимый для игры в бадминтон. Так ли прост этот вид спорта на самом деле? Почему он так называется? И какие версии этой игры существуют?
В мастерской художника. Виктор Иванчихин
- Подробности
- Статья
- 25/01/2017 14:11
Однажды испытав удовольствие от творчества, потом трудно от этого отказаться. И история художника Виктора Иванчихина это подтверждает. Как удалось бывшему чиновнику, архитектору и инженеру стать еще и акварелистом?
Грамота, благодарность или медаль. Как получить областную награду
- Подробности
- Инфографика
- 25/01/2017 13:26
В области предусмотрена система чествования лучших предприятий и работников. Условно ее можно разделить на 2 этапа: первый – поощрения главы региона, второй – награды Белгородской области.
«Путь, истина и жизнь». Жертвенная любовь
- Подробности
- Видео
- 24/01/2017 17:53
Если человек в течение своей жизни не познает, что такое любовь, он не состоится как человек, как личность. В чем суть жертвенной любви и почему она так важна, обсудили участники программы «Путь, истина и жизнь».
Где расположить телевизор
- Подробности
- Видео
- 24/01/2017 14:37
От грамотного расположения телевизора в комнате во многом зависит наше здоровье. Какую стену выбрать, как рассчитать высоту и соотнести размер экрана с расстоянием до зрителя? Советы от наших экспертов.
Ремонт своими руками: обустройство балкона
- Подробности
- Видео
- 24/01/2017 10:47
Блок-хаус – один из самых востребованных строительных материалов из древесины. Не удивительно, ведь перечень его преимуществ довольно большой. Рассказываем, как преобразить ваш балкон или лоджию с помощью блок-хауса.
Банки будущего. Главные тренды развития платежных систем
- Подробности
- Статья
- 23/01/2017 17:28
За девять месяцев 2016 года количество безналичных операций в регионе увеличилось в полтора раза. От чего зависит их внедрение и как будет меняться банковская система в ближайшем будущем?
Не прийти в бешенство. Чем опасен вирус и как от него защититься
- Подробности
- Статья
- 23/01/2017 14:00
С начала года бешенство в регионе нашли у шести животных. К счастью, в последние несколько лет в числе заразившихся россиян белгородцев нет. Но это не повод расслабляться.
«Там был Саша». Что посмотреть в Тюмени
- Подробности
- Видео
- 23/01/2017 13:36
Любители путешествий в первую очередь стремятся за границу. Но ведь и в российских городах есть на что посмотреть. Вместе с Александром Кобылкиным отправляемся за новыми впечатлениями в сибирский город Тюмень.
Служба по контракту: зарплаты, льготы, вакансии
- Подробности
- Видео
- 23/01/2017 11:50
Служить не по призыву, а по призванию. Кого берут в контрактники? Из чего складывается их заработная плата? Какие социальные гарантии получает военнослужащий? И в какие войска могут попасть белгородцы?
Уроки рисования: лавандовые поля Прованса
- Подробности
- Видео
- 23/01/2017 09:33
Здесь создавались шедевры многих известных художников, в этом месте царит особая атмосфера, которая привлекает туристов со всех концов света. Речь о французском Провансе, лавандовые поля которого мы сегодня будем рисовать.