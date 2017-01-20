Картина дня
- В 2016 году социальную поддержку получили более 600 тыс. белгородцев
- В Белгородском зоопарке приступили к вакцинации птиц
- В этом году почти тысяча жильцов аварийных домов в Белгородской области получат новое жилье
- В Белгороде пройдет открытый чемпионат по автомногоборью
- Свой юбилей белгородская диорама отметит масштабным музейным проектом
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Радио Мира Белогорья
Евгений Савченко: «Экспорт продовольствия – это будущее экономики России»
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- 20/01/2017 16:17
На VIII Гайдаровском форуме губернатор Евгений Савченко представил свое видение долгосрочной стратегии развития сельского хозяйства страны, обозначив приоритетные направления и риски.
Наследие Тибета: гормональная гимнастика
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- 20/01/2017 14:24
Быть здоровым в любом возрасте – это более чем возможно. Секретом хорошего самочувствия, который впервые стали применять на практике тибетские монахи, поделилась участница нашего конкурса Валентина Пустовая.
Афиша Белгорода и области на 21–22 января
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- 20/01/2017 11:38
Волейбольно-лыжные, снегобойно-гимнастические и выставочно-театральные выходные ждут белгородцев в этот раз. Знакомимся с развлекательной программой уже сейчас!
«Здесь была Даша». Музей-диорама
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- 20/01/2017 11:15
Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» – самый известный и посещаемый в областном центре. Дарья Анискина предлагает пройти по залам музея и вспомнить самые светлые моменты, связанные с ним.
Северный деликатес. Стейк из муксуна
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- 19/01/2017 17:17
Нежное пюре, сливочный соус, листья салата – идеальное оформление для стейка из муксуна. Почему эта рыба так ценится и какие еще понадобятся ингредиенты для приготовления этого блюда, расскажет повар Андрей Тарасовский.
Раздразнили льва. ВК «Белогорье» выигрывает вопреки прогнозам
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- 19/01/2017 16:50
До начала волейбольного сезона большинство экспертов и болельщиков оценивали перспективы «Белогорья»скептически, но первая половина первенства показала, что белгородцев рано списали со счетов.
Зеленый свет. Как правильно проехать перекресток
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- 19/01/2017 15:37
Правилам пользования светофора учат с раннего возраста. Но некоторые автолюбители часто ими пренебрегают. Большинство таких опасных маневров заканчивается авариями. Подобные примеры есть и на белгородских дорогах.
Круги ада по Гоголю: история «Мертвых душ»
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- 19/01/2017 15:08
Произведение, которое таит в себе загадки от названия до заявленного жанра. «Мертвые души» Гоголя признанно считаются одним из лучших образцов русской классической литературы. И дело не только в необычном сюжете.
Кулинарная книга своими руками
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- 19/01/2017 14:30
В интернете можно найти тысячи рецептов на любой вкус. Но многие хозяйки по-прежнему бережно хранят секреты приготовления блюд, которые предаются из поколения в поколение. Оформим для них необычную кулинарную книгу.
Путевка на экспорт. Белгородское мясо на халяльном рынке
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- 19/01/2017 12:08
На полках белгородских магазинов можно найти продукцию с маркировкой «Халяль». О чем говорит такой знак? Как развивается региональный халяльный рынок? И почему халяль пользуется спросом не только среди мусульман?
Батутный спорт: прыжок к чемпионству
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- 18/01/2017 16:43
Изначально батут использовался в качестве страховки для акробатов. Сейчас прыжки на батутах – это олимпийская дисциплина. Не удивительно, ведь это не только сложно, но и очень зрелищно. На это стоит посмотреть!
В мастерской художника. Александр Пшеничный
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- 18/01/2017 11:52
В Корочанском районе есть хутор, который привлек внимание многих ценителей искусства. Здесь расположился необычный парк скульптур Александра Пшеничного. Расскажем о творчестве мастера и его взаимоотношениях с искусством.
Где искупаться на Крещение: инфографика
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- 17/01/2017 12:12
19 января отмечается Крещение Господне. И в этом году окунуться в ледяную прорубь можно будет в 74 специально оборудованных местах. В нашей инфографике – подробная карта крещенских купелей в Белгородской области.