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Радио Мира Белогорья

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Плейлист радио «Мира Белогорья»

Эйфелева башня

Уроки рисования: виды Парижа

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16/01/2017 14:59
Отправляемся в очередное художественное путешествие. На этот раз мысленно перенесемся в Париж и полюбуемся его главной достопримечательностью – Эйфелевой башней. Нашим гидом станет художница Маргарита Скорбач.
 
вареники в чугунке

Вареники с сюрпризами: рецепты и секреты начинки

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Статья
13/01/2017 13:00
Накануне Старого Нового года освоим новый рецепт этого блюда от шеф-повара и узнаем значение сюрпризов, которые можно положить в начинку.
 
Дмитрий Красюченко

Почему нельзя тренировать тело, не тренируя ум

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13/01/2017 11:20
Упражнения и правильное питание – основные составляющие здорового образа жизни. Но, по мнению тренера Дмитрия Красюченко, чтобы достичь гармонии с телом, нужно развиваться интеллектуально – проводить тренировки для ума.
 
Фото: vk.com/club134725402

Афиша Белгорода и области на 14–15 января

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Статья
13/01/2017 10:43
После первой рабочей недели в новом году предлагаем продолжить зимние празднования, отправиться на хоровой фестиваль, посетить многозадачный чемпионат и совершенно необычные выставки!
 
занос на дороге

Опасный дрифт. Что делать при заносе

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12/01/2017 18:00
Зима – один из самых опасных периодов для автолюбителей. На скользкой дороге легко попасть в занос. В этом случае нельзя резко тормозить, а для машин с разными приводами при выходе из заноса действуют свои правила.
 
программа Буки

Игра сознанием. «Волхв» Дж. Фаулза

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12/01/2017 16:40
Своеобразное рагу о сути человеческого существования – так обозначил свой роман английский писатель Джон Фаулз. «Волхв» – произведение, которое строго рекомендуется каждому книжному гурману.
 
кроссфит

Ставка на интенсивность: занятия кроссфитом

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12/01/2017 11:28
Заниматься одновременно тяжелой атлетикой, гимнастикой, пауэрлифтингом, бодибилдингом и гиревым спортом можно и даже нужно. Все эти направления объединяет система физической подготовки под названием кроссфит.
 
панно в технике декупаж

Семейная реликвия: панно в технике декупаж

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11/01/2017 12:47
К некоторым моментам нашей жизни хочется возвращаться снова и снова. Один из способов окунуться в воспоминания – сделать декоративное панно с семейной фотографией в технике декупаж.
 
экскурсии на предприятия

Закулисье производства: промтуризм для школьников

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10/01/2017 17:39
Увидеть своими глазами, как превращают глину в чашку и делают сладости. Такая возможность есть у школьников нашей области – для них проводятся выездные экскурсии на промышленные предприятия Белогорья.
 
устроить балаган

С белгородского на русский. Балаган, тырпуг и выйце

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Статья
10/01/2017 11:49
Сложить инвентарь в балаган. Если вы думаете, что это бессмыслица, то ошибаетесь. Старожилов белгородских сел эта фраза бы нисколько не удивила, ведь в балаган можно положить даже выйце и тырпуг. Но обо всем по порядку.
 
лазерная шлифовка кожи

Технологии красоты: новые методики омоложения

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09/01/2017 17:29
Оставаться молодой не только в душе и быть привлекательной в любом возрасте – это более чем возможно. Среди множества косметологических процедур по омоложению специалисты рекомендуют фракционную лазерную шлифовку кожи.
 
деньги

Бесплатный сыр: почему играть на бинарных опционах невыгодно

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09/01/2017 16:29
Бинарные опционы – один из самых популярных и… малопонятных терминов, которые часто встречаются в Интернете. Быстрый способ заработка или очередной развод – что такое бинарные опционы на самом деле?
 
просмотры на YouTube

«Мир Белогорья» на YouTube: 10 000 000 просмотров

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Видео
09/01/2017 13:47
Новый год – новые рекорды! Более 10 миллионов – именно столько просмотров теперь у нашего канала на YouTube. В нашей видеоподборке – самые популярные сюжеты, благодаря которым «Мир Белогорья» превысил эту планку.
 
           

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