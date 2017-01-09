Картина дня
- Белгородская область заняла пятое место в экологическом рейтинге регионов по итогам 2016 года
- За семь дней автоинспекторы Белгорода выявили почти 600 нарушений на дорогах
- «Белогорье» обыграло «Урал» и обошло его в турнирной таблице
- За новогодние праздники в регион пытались незаконно ввезти более полутонны мяса, сыра и меда
- В областном центре определили победителей «Новогоднего фотокросса – 2017»
Радио Мира Белогорья
Технологии красоты: новые методики омоложения
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- 09/01/2017 17:29
Оставаться молодой не только в душе и быть привлекательной в любом возрасте – это более чем возможно. Среди множества косметологических процедур по омоложению специалисты рекомендуют фракционную лазерную шлифовку кожи.
Бесплатный сыр: почему играть на бинарных опционах невыгодно
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- 09/01/2017 16:29
Бинарные опционы – один из самых популярных и… малопонятных терминов, которые часто встречаются в Интернете. Быстрый способ заработка или очередной развод – что такое бинарные опционы на самом деле?
«Мир Белогорья» на YouTube: 10 000 000 просмотров
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- 09/01/2017 13:47
Новый год – новые рекорды! Более 10 миллионов – именно столько просмотров теперь у нашего канала на YouTube. В нашей видеоподборке – самые популярные сюжеты, благодаря которым «Мир Белогорья» превысил эту планку.
Новогоднее обращение губернатора Евгения Савченко
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- 30/12/2016 16:20
Губернатор Евгений Савченко обратился к белгородцам в предпраздничные дни, подведя итоги уходящего года. Глава региона отметил основные достижения в 2016-м и поздравил жителей области с наступающим Новым годом и Рождеством.
Пять рецептов оливье
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- 30/12/2016 13:40
Думаете, что все знаете о традиционном блюде новогоднего стола – салате оливье? Попробуем вас удивить. Предлагаем пять рецептов: от всем привычного варианта до кулинарного шедевра Джейми Оливера!
День год кормит. Сколько зарабатывает Дед Мороз
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- 30/12/2016 13:00
Кто-то празднует, а кто-то… создает праздник. Новогоднее время – самое прибыльное для аниматоров. Сколько может заработать Снегурочка в новогодние праздники и что нужно сделать Деду Морозу, чтобы в него поверили?
Новогодний детектив. Спецвыпуск «МБ-Лайф»
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- 30/12/2016 11:34
Эта необычная история произошла в канун Нового года. На одной белгородской телерадиокомпании несколько молодых журналистов собрались отметить самый волшебный праздник в году. Но это оказалось не так просто…
Город-сказка, город-мечта. Рисуем новогодний Белгород
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- 30/12/2016 10:33
Что делает город праздничным? Конечно, иллюминация. Давайте пройдемся по вечернему Белгороду и посмотрим, какими яркими огнями он раскрашен. А перенести увиденное на холст поможет Маргарита Скорбач.
Свадьба под бой курантов
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- 30/12/2016 10:13
У каждого свои традиции: кто-то 31 декабря ходит в баню, а кто-то в этот день женится и после ежегодно отмечает очередную годовщину совместной жизни. Как, например, белгородская семья Аноприенко.
Афиша Белгорода и области на новогодние праздники
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- 30/12/2016 10:05
Финишируя, 2016-й оставляет массу памятных моментов. Многие из них, уверены, случались с вами именно в выходные, которые вы планировали вместе с нами. Значит, стоит продолжать! Что же припасли эти праздники?
Виртуальная экскурсия по новогодней Соборной площади
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- 30/12/2016 09:43
В этом году новогоднее оформление Белгорода отличается от предыдущего. Особенно преобразилась Соборная площадь. Увидеть новую 35-метровую елку, необычные арт-объекты и рождественскую ярмарку можно на нашей панораме.
Панорамы для VR-очков. Белгородские музеи
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- 29/12/2016 12:22
В этом году редакция нашего сайта сделала для вас несколько виртуальных туров по белгородским музеям. Мы пошли дальше и представляем 3D-туры, сделанные специально для набирающих популярность очков виртуальной реальности.
Шоколад в футляре. Как сделать открытку с секретом
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- 29/12/2016 11:35
Приближается самый сказочный праздник, в канун которого принято дарить подарки. Даже самый простой презент может быть преподнесен оригинально и празднично. Показываем, как сделать необычную открытку-шоколадницу.