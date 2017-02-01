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Зачем люди идут в большой спорт?

Радио Мира Белогорья

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Плейлист радио «Мира Белогорья»

текстильная брошь

Дизайнерский подход: делаем текстильную брошь

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Видео
01/02/2017 17:26
Лоскутки ткани, джинсовая нить, клей, немного времени и усидчивости – все это вам потребуется, чтобы сделать необычный аксессуар. На этот раз в программе «Ручная работа» – мастер-класс по изготовлению текстильной броши.
 
достопримечательности Читы

«Там был Саша». Достопримечательности Читы

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Видео
01/02/2017 16:43
Место ссылки декабристов, столица Забайкальского края. Чита – один из самых удивительных сибирских городов с богатой историей и красивой природой. Что стоит посмотреть в этом городе каждому путешественнику?
 
Геннадий Кудрявцев

В мастерской художника. Геннадий Кудрявцев

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Статья
01/02/2017 14:52
Перед тем, как переехать в Белгород, художник Геннадий Кудрявцев собрал по крупицам историю разных уголков нашей страны. Эту историю нам расскажут его изобразительные работы. Отправляемся в мастерскую Геннадия Андреевича.
 
девушка примеряет кофточку

Защита прав потребителей: что изменилось с 2017 года

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Статья
31/01/2017 17:53
С нового года в стране изменился порядок жалоб на нарушения прав потребителей. Выясняем, что изменилось, как теперь жаловаться и чем чаще всего недовольны белгородцы.
 
русская изба

С белгородского на русский. Лыштвы и запиркы

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Статья
31/01/2017 12:04
Окнам в русской избе отводилась особая роль. С этим архитектурным элементом связаны многие приметы и суеверия. А в селах нашей области старожилы еще могут рассказать, что такое оконные лыштвы и для чего нужны запиркы.
 
уборка снега

Дело техники. Как быстро очистить участок от снега

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30/01/2017 19:58
Уборка снега – работа, которая под силу далеко не каждому, особенно в морозы. Поэтому без помощников в этом деле не обойтись. Как быстро привести в порядок свой двор после снегопада? И какую технику для этого выбрать?
 
китайская живопись

Уроки рисования: китайская живопись

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Видео
27/01/2017 17:49
Продолжаем путешествовать по миру вместе с художниками в цикле программ «Уроки рисования». На этот раз отправляемся на Восток. В очередном мастер-классе создаем акварельный этюд по канонам китайской живописи.
 
интернет в кафе

Можно ли раздавать Wi-Fi в кафе всем подряд. Без регистрации и СМС

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Статья
27/01/2017 16:26
По закону нельзя пользоваться интернетом в публичных местах, не авторизовавшись. Но в Белгороде немало открытых Wi-Fi-точек. Зачем нужна идентификация и что грозит за свободную раздачу интернета?
 
приоритет на круговом перекрестке

Властелин кольца: приоритет на круговом перекрестке

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27/01/2017 11:29
В Белгороде перекрестки с круговым движением занимают особое место – уж так их много на дорогах. Что важно знать о них каждому водителю? Учимся правильно маневрировать на кольце в нашем проекте «Тебе водить».
 
Фото: vk.com/your_time31

Афиша Белгорода и области на 28–29 января

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Статья
27/01/2017 11:07
Что из событийного меню вы выберете на этот раз? На первое предлагаем волейбол и автомногоборье, вокальные конкурсы и «Танцы народов мира» – на второе, а в качестве десерта – квартет свежайших выставок.
 
WorldSkills Russia логотип

Дело мастера боится. Белгород примет WorldSkills Russia

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27/01/2017 09:22
Белгородцы примут участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» – WorldSkills Russia. По каким направлениям они будут соревноваться и в чем особенность проведения таких состязаний в области?
 
Звездные войны

#TopproСев. Вселенная «Звездных войн»

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26/01/2017 17:49
Мы снова можем наблюдать Дарта Вейдера не только на улицах Белгорода, но и на экранах. Disney продолжает вести летопись космической саги «Звездные войны». И мы не могли обойти этот факт стороной в нашем #TopproСеве.
 
Виктор Гюго «Отверженные» обложка книги

Роман-урок. «Отверженные» В. Гюго

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26/01/2017 16:59
Роман-урок, роман-эпопея, один из самых великих романов XIX века – как только не называют «Отверженных» Гюго. И неслучайно: в книге представлена блистательная картина французского общества начала позапрошлого столетия.
 
           

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