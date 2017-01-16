Картина дня
- В Белгородской области определили ведущие проекты в сфере здравоохранения
- В этом году количество купелей для крещенских купаний в регионе увеличат до 74
- В Белгородскую область с территории Украины пытались ввезти более 2,7 кг марихуаны
- «Индекс» холодца в Белгородской области составил 305 рублей
- За выходные белгородские автоинспекторы поймали 52 нетрезвых водителя
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Радио Мира Белогорья
Уроки рисования: виды Парижа
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- 16/01/2017 14:59
Отправляемся в очередное художественное путешествие. На этот раз мысленно перенесемся в Париж и полюбуемся его главной достопримечательностью – Эйфелевой башней. Нашим гидом станет художница Маргарита Скорбач.
Вареники с сюрпризами: рецепты и секреты начинки
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- 13/01/2017 13:00
Накануне Старого Нового года освоим новый рецепт этого блюда от шеф-повара и узнаем значение сюрпризов, которые можно положить в начинку.
Почему нельзя тренировать тело, не тренируя ум
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- 13/01/2017 11:20
Упражнения и правильное питание – основные составляющие здорового образа жизни. Но, по мнению тренера Дмитрия Красюченко, чтобы достичь гармонии с телом, нужно развиваться интеллектуально – проводить тренировки для ума.
Афиша Белгорода и области на 14–15 января
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- 13/01/2017 10:43
После первой рабочей недели в новом году предлагаем продолжить зимние празднования, отправиться на хоровой фестиваль, посетить многозадачный чемпионат и совершенно необычные выставки!
Опасный дрифт. Что делать при заносе
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- 12/01/2017 18:00
Зима – один из самых опасных периодов для автолюбителей. На скользкой дороге легко попасть в занос. В этом случае нельзя резко тормозить, а для машин с разными приводами при выходе из заноса действуют свои правила.
Игра сознанием. «Волхв» Дж. Фаулза
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- 12/01/2017 16:40
Своеобразное рагу о сути человеческого существования – так обозначил свой роман английский писатель Джон Фаулз. «Волхв» – произведение, которое строго рекомендуется каждому книжному гурману.
Ставка на интенсивность: занятия кроссфитом
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- 12/01/2017 11:28
Заниматься одновременно тяжелой атлетикой, гимнастикой, пауэрлифтингом, бодибилдингом и гиревым спортом можно и даже нужно. Все эти направления объединяет система физической подготовки под названием кроссфит.
Семейная реликвия: панно в технике декупаж
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- 11/01/2017 12:47
К некоторым моментам нашей жизни хочется возвращаться снова и снова. Один из способов окунуться в воспоминания – сделать декоративное панно с семейной фотографией в технике декупаж.
Закулисье производства: промтуризм для школьников
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- 10/01/2017 17:39
Увидеть своими глазами, как превращают глину в чашку и делают сладости. Такая возможность есть у школьников нашей области – для них проводятся выездные экскурсии на промышленные предприятия Белогорья.
С белгородского на русский. Балаган, тырпуг и выйце
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- 10/01/2017 11:49
Сложить инвентарь в балаган. Если вы думаете, что это бессмыслица, то ошибаетесь. Старожилов белгородских сел эта фраза бы нисколько не удивила, ведь в балаган можно положить даже выйце и тырпуг. Но обо всем по порядку.
Технологии красоты: новые методики омоложения
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- 09/01/2017 17:29
Оставаться молодой не только в душе и быть привлекательной в любом возрасте – это более чем возможно. Среди множества косметологических процедур по омоложению специалисты рекомендуют фракционную лазерную шлифовку кожи.
Бесплатный сыр: почему играть на бинарных опционах невыгодно
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- 09/01/2017 16:29
Бинарные опционы – один из самых популярных и… малопонятных терминов, которые часто встречаются в Интернете. Быстрый способ заработка или очередной развод – что такое бинарные опционы на самом деле?
«Мир Белогорья» на YouTube: 10 000 000 просмотров
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- 09/01/2017 13:47
Новый год – новые рекорды! Более 10 миллионов – именно столько просмотров теперь у нашего канала на YouTube. В нашей видеоподборке – самые популярные сюжеты, благодаря которым «Мир Белогорья» превысил эту планку.